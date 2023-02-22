Журналистов-ветеранов Кубани поздравили с Днем защитника Отечества

В краевом Доме журналистики в Краснодаре 22 февраля руководитель департамента информационной политики Кубани Галина Жукова поздравила с наступающим Днем защитника Отечества сотрудников краевых СМИ на пенсии.

Галина Жукова отметила, что в 2023 году региональная пресса отмечает 160-летие, и в ее истории есть много имен героев, ветеранов Великой Отечественной войны и самоотверженных военкоров.

«Все, что мы делаем сейчас, вся история прессы в крае — это продолжение работы тех, самых первых редакций. Это во многом благодаря вам, уважаемые ветераны. Мы всегда прислушиваемся к вашему мнению, мудрости и огромному опыту работы в самые непростые для отрасли годы», — подчеркнула Галина Жукова.

Глава ведомства добавила, что важно передать опыт старших коллег молодым журналистам.

«Ветеранское сообщество активно участвует в обсуждении ключевых тем развития СМИ. Многие заслуженные журналисты продолжают творческую работу в кубанских газетах, телерадиокомпаниях, ведут авторские блоги в популярных соцсетях», — сообщила председатель краевого Союза журналистов Диана Горбань.

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