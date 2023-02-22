Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Журналистов-ветеранов Кубани поздравили с Днем защитника Отечества

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhurnalistov-veteranov-kubani-pozdravili-s-dnem-zashhitnika-otechestva
Журналистов-ветеранов Кубани поздравили с Днем защитника Отечества
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В краевом Доме журналистики в Краснодаре 22 февраля руководитель департамента информационной политики Кубани Галина Жукова поздравила с наступающим Днем защитника Отечества сотрудников краевых СМИ на пенсии.

Галина Жукова отметила, что в 2023 году региональная пресса отмечает 160-летие, и в ее истории есть много имен героев, ветеранов Великой Отечественной войны и самоотверженных военкоров.

«Все, что мы делаем сейчас, вся история прессы в крае — это продолжение работы тех, самых первых редакций. Это во многом благодаря вам, уважаемые ветераны. Мы всегда прислушиваемся к вашему мнению, мудрости и огромному опыту работы в самые непростые для отрасли годы», — подчеркнула Галина Жукова.

Глава ведомства добавила, что важно передать опыт старших коллег молодым журналистам.

«Ветеранское сообщество активно участвует в обсуждении ключевых тем развития СМИ. Многие заслуженные журналисты продолжают творческую работу в кубанских газетах, телерадиокомпаниях, ведут авторские блоги в популярных соцсетях», — сообщила председатель краевого Союза журналистов Диана Горбань.

Читайте также: молодежь Краснодара собрала более 1 тыс. подарков участникам СВО к 23 февраля.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
При крушении сухогруза в море около Новороссийска погиб моряк
При крушении сухогруза в море около Новороссийска погиб моряк
В районе Новороссийска в море на две части переломился сухогруз
В районе Новороссийска в море на две части переломился сухогруз
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Движение на Крымском мосту перекрыли из-за смертельной аварии
Движение на Крымском мосту перекрыли из-за смертельной аварии
МЧС: всех 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие в районе Новороссийска, спасли
МЧС: всех 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие в районе Новороссийска, спасли
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. В Краснодаре 23 февраля временно закроют движение на участке улицы Буденного
  5. В Сочи на участок федеральной трассы сошел оползень
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях