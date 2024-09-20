Журнал Hi home открыл выставку мебели и предметов декора в Краснодаре

На одной из площадок выставки «Новое время» в Краснодаре представили десятки решений и сотни примеров того, как искусство и инновации могут вместе вписаться в современный дом.

«Увидеть, потрогать и даже примерить будущий интерьер — для этого не нужны строители или дизайнеры. Все можно сделать в несколько кликов с помощью очков смешанной реальности. На 3D-картинке можно увидеть, как будут сочетаться выбранные обои с ламинатом и даже расставить мебель», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Волкова.

Каждый экспонат — дизайнерская идея и произведение кубанских мастеров.

«Мы решили в этом году делать выставку только местных ремесленников, производителей Краснодарского края. Мы горды этими людьми. Наша задача — показать их работы не только на страницах журнала, но и в реалии, чтобы люди могли потрогать и что-то купить с экспозиции», — говорит издатель интерьерных журналов Hi home Виктория Богданова.

«Очень хорошо встречаться и вместе решать те или иные задачи, представив свои профессиональные навыки. Объединить стратегию и создать единую систему творческой деятельности — это огромная работа», — отмечает проректор Кубанского института профессионального образования Анаит Габриэлян.

Для дизайнеров такие выставки — это возможность увидеть новинки, для производителей — договориться о сотрудничестве, для посетителей — найти новые решения для своего дома и исполнителей для их воплощения.

«Стало появляться огромное количество российских дизайнеров, они стали развивать свои концепции. Поэтому сейчас фокус на них. Есть опция развиваться больше и внедрять больше нашего, чем зарубежного», — отмечает архитектор-дизайнер Анна Маджаро.