ЖК «Форма» в Краснодаре: архитектура как целостный арт-объект

ЖК «Форма» от девелопера «НВМ» заявил о себе не только как проект с развитой инфраструктурой, но и как комплекс со стильной архитектурной концепцией.

Фасады зданий спроектированы как целостные арт-объекты, где лаконичный современный дизайн сочетается с художественной выразительностью.

Особое внимание уделено эстетике пространства в темное время суток. Архитектурная подсветка будет подчеркивать формы и детали зданий, создавая уникальную вечернюю атмосферу.

Дизайнерские входные группы станут не только элементом комфорта, но и визитной карточкой, подчеркивающей статус жилья.

Эстетика в «Форме» гармонично сочетается с функциональностью. На первых этажах расположатся магазины и кафе, а в центре комплекса будет разбит многофункциональный парк, который станет естественным продолжением архитектурного замысла и «легкими» проекта.

