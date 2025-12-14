ЖК «Эпос» от «НВМ»: архитектура, вдохновленная наследием Адыгеи

В Майкопе появится новый жилой комплекс «Эпос» , который задуман как связующее звено между современным урбанизмом и культурным кодом региона.

Проект от застройщика «НВМ» реализуют неподалеку от курорта Лаго-Наки, термальных источников и моря.

По словам представителя компании Темиркана Абатова, архитектура ЖК органично «продолжает ландшафт». Фасады из стекла и натуральных материалов создают сложную игру света, а входные группы сочетают эстетику с многофункциональностью.

Инфраструктура комплекса создана для комфорта всех жителей: от детей до взрослых. На территории появятся современные детские и спортивные площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс. А еще — храм, поликлиника и развитая коммерческая зона.

Особое внимание уделено экологии и безопасности, включая комплексное видеонаблюдение.

