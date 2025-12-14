ЖК «Эпос» от «НВМ»: архитектура, вдохновленная наследием Адыгеи
В Майкопе появится новый жилой комплекс «Эпос», который задуман как связующее звено между современным урбанизмом и культурным кодом региона.
Проект от застройщика «НВМ» реализуют неподалеку от курорта Лаго-Наки, термальных источников и моря.
По словам представителя компании Темиркана Абатова, архитектура ЖК органично «продолжает ландшафт». Фасады из стекла и натуральных материалов создают сложную игру света, а входные группы сочетают эстетику с многофункциональностью.
Инфраструктура комплекса создана для комфорта всех жителей: от детей до взрослых. На территории появятся современные детские и спортивные площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс. А еще — храм, поликлиника и развитая коммерческая зона.
Особое внимание уделено экологии и безопасности, включая комплексное видеонаблюдение.
Подробности на сайте застройщика.
Реклама. ООО СЗ «СтройПарк»