Жизнерадостная блондинка и дерзкая шатенка: нейросеть показала Сочи и Краснодар в образе женщин
Общество
22.03.2023 17:21
Нейросеть Midjourney показала, как бы выглядели Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Казань, Новосибирск, Челябинск, Иркутск и Нижний Новгород, если бы они были женщинами.
Сочи нарисован в виде яркой и жизнерадостной блондинки, которая куда-то спешит с десертом в руках. Так нейросеть видит город-курорт, если бы он был женщиной.
Краснодар показан спортивной и уверенной в себе, немного дерзкой, загорелой дамой с татуировкой на плече.
Столица России — уставшая, но красивая бизнес-леди, Питер показан романтичной девушкой с книгой в руках, Новосибирск похож на Дейнерис Таргариен, а Нижний Новгород — с копной рыжих волос, веснушками и зелеными глазами, пишет портал WDay.ru.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», нейросеть нарисовала российские города в образе котиков.
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