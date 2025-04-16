Жителю Курганинска грозит до 20 лет колонии за закладки с метамфетамином

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали на улице Гречко ранее судимого 35-летнего местного жителя.

Злоумышленника задержали с поличным при закладке наркотических веществ. Он разместил в тайнике наркотики и отправил информацию о местонахождении куратору.

При обыске в доме закладчика правоохранители обнаружили два свертка с метамфетамином. Дополнительно стражи порядка изъяли 19 аналогичных упаковок из заранее подготовленных тайников. Общая масса изъятого наркотического вещества составила более 40,51 г.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина приобретал запрещенные препараты через интернет. Возбудили уголовные дела о незаконном сбыте наркотических средств и покушении на сбыт в крупном размере. Наркосбытчику грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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