Жителю Кубани грозит 10 лет тюрьмы за 200 граммов марихуаны
В суд передали уголовное дело в отношении жителя Брюховецкого района, который хранил дома высушенную марихуану.
Дикорастущую коноплю 54-летний местный житель нашел в поле. Он срезал растения и отнес домой, чтобы засушить для личного употребления.
О хранении наркотического вещества узнали полицейские. Во время обысков у мужчины изъяли более 200 г.
По факту хранения возбудили уголовное дело. Материалы передали в суд для дальнейшего рассмотрения. Теперь жителю Кубани грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: полиция изъяла 32 пакета, 3 банки, а также 26 свертков с марихуаной у 24-летнего жителя Славянского района. Общая масса изъятого составила более 450 грамм. Он хранил их в хозпостройке возле дома.