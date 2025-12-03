Жителю Кубани грозит 10 лет тюрьмы за 200 граммов марихуаны

В суд передали уголовное дело в отношении жителя Брюховецкого района, который хранил дома высушенную марихуану.

Дикорастущую коноплю 54-летний местный житель нашел в поле. Он срезал растения и отнес домой, чтобы засушить для личного употребления.

О хранении наркотического вещества узнали полицейские. Во время обысков у мужчины изъяли более 200 г.

По факту хранения возбудили уголовное дело. Материалы передали в суд для дальнейшего рассмотрения. Теперь жителю Кубани грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

