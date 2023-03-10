Жителю Краснодарского края грозит до 10 лет колонии за продажу таблеток с трамадолом
Происшествия
10.03.2023 11:08
Преступление произошло в Приморско-Ахтарском районе.
По данным следствия, 49-летний местный житель нашел на окраине Приморско-Ахтарска кусты конопли, оборвал их и пошел домой. Полицейские задержали мужчину на одной из улиц города. Установили, что злоумышленник причастен также к продаже таблеток с сильнодействующим веществом трамадолом.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На период предварительного следствия подозреваемый находился под подпиской о невыезде. Расследование завершили, материалы дела направили в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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