Жителям Новороссийска не компенсируют повреждения авто после атаки беспилотников

После атаки беспилотников 17 мая жители Новороссийска получат компенсацию только за поврежденные дома. Об этом сообщил замглавы Новороссийска Александр Яменсков.

Пострадавшие после атаки БПЛА автомобили придется ремонтировать за свой счет, так как согласно нормам Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» компенсация предусмотрена за утрату имущества первой необходимости.

«В перечень имущества первой необходимости автотранспортные средства не входят, соответственно денежная компенсация за их утрату или повреждения нормами вышеуказанного Федерального закона не предусмотрена», — цитирует Яменскова газета «Новороссийский рабочий».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 17 мая более 10 украинских беспилотников атаковали Новороссийск, их подавили силы ПВО. В результате атаки возникли локальные возгорания. Повреждения инфраструктуры были незначительными и не повлияли на процесс работы предприятий.

После обследования домов, власти Новороссийска установили, что повреждения получили 12 частных домов и 17 квартир в многоэтажках. Жильцам пострадавших домов и квартир окажут помощь в восстановлении жилья.