Жителям Кубани напомнили о приложении для сообщений об угрозах безопасности

Мобильное приложение «Радар. НФ» разработали для безопасности людей.

Кубанцы могут отправлять с помощью цифрового сервиса сообщения о замеченных в небе БПЛА, различных ЧС и действиях диверсантов.

При этом, рассказывая о событии, пользователи будут фотографировать и снимать видео через приложение — это поможет избежать распространения фейков, считают создатели сервиса. Количество уведомлений с одного устройства ограничено. Все сообщения оперативно передают сотрудникам госвласти, включая силовые структуры.

Установить мобильное приложение можно на официальном сайте общероссийского народного фронта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ОНФ запустил приложение, в котором можно в два клика сообщить о беспилотниках.

