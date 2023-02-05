Жителям Краснодарского края расскажут, как ухаживать за зубами

На Кубани стартовала неделя стоматологического здоровья. В медицинских и образовательных учреждениях региона пройдут м ероприятия, направленные на профилактику заболеваний полости рта.

В рамках недели ответственного отношения к здоровью полости рта в Краснодарском крае пройдут:

7 -9 февраля — выезд мобильного комплекса «Диспансеризация» в Северский район.

8 февраля — школа здоровья при «Центре общественного здоровья и медицинской профилактики».

9 февраля — физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро» в краснодарском микрорайоне имени Маршала Жукова.

11 февраля — профилактическая акция «День здоровья» в поликлинике Динской районной больницы.

«Исследования показали, что состояние зубов влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, осложнений при беременности. Гигиена полости рта важна для организма. Прежде всего, нужно дважды в день и не менее трех минут чистить зубы. Не реже, чем раз в три месяца, менять зубную щетку. Кроме того, подобрать средства ухода за зубами, правильно питаться, исключить вредные привычки, регулярно проходить осмотр у стоматолога», — цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края и. о. заместителя главного врача «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Наталью Юшкову.

Как сберечь здоровье зубов, читайте здесь.