Жителям ДНР выплатили 57 млн рублей за утраченное и поврежденное жилье

Видео канала «Кубань 24»

Украинские войска снова наносят удары по гражданским объектам. Утром 2 ноября ВСУ атаковали Макеевку и Донецк.

Как заявил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, гражданам республики за утраченное и поврежденное жилье уже выплатили 57 млн рублей. Компенсации получили 240 человек.

Перебои с электричеством, связью, водоснабжением, и еще тысяча и одна проблема: украинцы думают, как пережить зиму. И вот совет от экспертов из Украины — массово переезжать в деревню, туда, где есть печи и можно отапливаться дровами и углем. Особых альтернатив этому нет, «только пункты обогрева и буржуйки».

Картина из Европы очень походит на Украину. Те же запасы древесины. План ЕC обеспечить себя газом до 1 ноября провалился. В хранилища, рассчитанные на 100 млрд кубометров, удалось закачать меньше 70 млрд. Поэтому в Швеции на зиму закрывают 150 церквей, а в Германии вводят штрафы за включенные батареи в коридорах. Хотя Россия об этом предупреждала.

Еще в Европе заканчиваются продукты. И виновата в этом, разумеется, Россия. В интернете можно найти видео с пустыми прилавками.

Тем временем президент США затронул больную тему высокой стоимости инсулина. И рассказал, что пообщался об этом с ученым. Который на самом деле умер до его рождения. Но на этом Байден не остановился. Назвал войну на Украине войной в Ираке и рассказал, что там погиб его сын, хотя это не так.

А вот о чем не забывают — в Совете Федерации установили флаги четырех новых регионов. Церемония прошла с участием солдат роты почетного караула.

Напоследок поэзия — от Сергея Лаврова. Он прочел отрывок стихотворения Александра Пушкина «Клеветникам России».