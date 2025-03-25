Жителя Сочи будут судить за оправдание терроризма и призывы к экстремизму

В Краснодарском крае суд рассмотрит дело в отношении 28-летнего жителя Сочи об оправдании терроризма и призывах к экстремистской деятельности.

По данным следствия, в мае и июне 2023 года мужчина опубликовал в соцсетях комментарии, содержащие публичное оправдание терроризма, а также призывал в них к экстремистской деятельности.

Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Расследование завершили, материалы дела направили в Южный окружной суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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