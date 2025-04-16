Жителя Сочи будут судить за контрабанду двуствольного ружья

В следственном отделе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте завершили расследовать уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, которого обвиняли в контрабанде.

По данным следствия, сотрудники Краснодарской таможни на посту Адлер остановили выезжающий в Абхазию автомобиль. На заднем сидении автомобиля под вещами обнаружили огнестрельное оружие, разобранное на три составные части. У водителя не было документов на оружие, и он решил не декларировать его, а вывезти за границу контрабандой. Экспертиза установила, что изъятое оружие является двуствольным гладкоствольным ружьем модели «ИЖ-58» 16-го калибра.

Возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Читайте также: жителя Кубани будут судить за хранение на чердаке автомата и 600 патронов.В полиции Кореновского района завершили расследовать уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, который незаконно хранил дома огнестрельное оружие и боеприпасы.

По данным следствия, мужчина прятал на чердаке своего дома пригодный для стрельбы автомат Калашникова, четыре магазина к нему и около 600 патронов. Правоохранители изъяли ружье и патроны.

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