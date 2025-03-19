Жителя Кубани осудили за убийство знакомых, оскорбивших его мать и любимую

Преступление произошло в августе 2024 года в квартире дома на улице Ленина в Тихорецке.

В суде установили, что 35-летний местный житель вместе с двумя знакомыми был в гостях у одного из них, мужчины распивали спиртное. В какой-то момент приятели начали оскорблять мать и сожительницу фигуранта.

Злоумышленник схватил нож и нанес знакомым множественные удары. Затем не менее четырех раз ударил одного из знакомых молотком по голове. От полученных травм потерпевшие скончались на месте. После случившегося фигурант остался в квартире и продолжил употреблять спиртное, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Свою вину мужчина полностью признал. Краснодарский краевой суд приговорил жителя Тихорецка к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил, рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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