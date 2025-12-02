Жителя Кубани обвиняют в реабилитации нацизма за статьи в интернете
Уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Славянска-на-Кубани возбудили по материалам, предоставленным УФСБ России по Краснодарскому краю.
Мужчине предъявлено обвинение в двух эпизодах реабилитации нацизма.
По данным следствия, в период с июня 2020 по ноябрь текущего года мужчина, находясь в городе Славянск-на-Кубани, разместил на администрируемом им сайте статьи. В опубликованных им материалах негативно оценивается факт празднования Дня Победы, а также оскверняются символы воинской славы России. Статьи были доступны неограниченному кругу лиц.
Противоправную деятельность мужчины выявили правоохранители, злоумышленника задержали.
Он находится под домашним арестом. Следователи СК совместно с сотрудниками краевого УФСБ России провели обыск по месту жительства мужчины. Они изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Крыму подозреваемого в убийстве и его подругу обвинили в реабилитации нацизма.