Жительница Кубани выиграла более 5 млн рублей в лотерею после совета в гороскопе

Для женщины это уже второй крупный выигрыш в гослотерею. Ранее она выиграла приз в 20 млн рублей.

Бухгалтер Инна из Краснодарского края в ноябре приобрела пять билетов для участия в государственной онлайн-лотерее «Большая 8». Она рассказала, что мотивацией для этого стала информация в гороскопе.

«День у меня начался с того, что я прочитала гороскоп. И хоть на это я не особо обращаю внимание, но там было написано, что сегодня стоит купить копеечный билет, чтобы получить крупный выигрыш», — поделилась победительница.

Уже несколько первых розыгрышей принесли женщине призы по 8 тыс. рублей. О главном выигрыше в 5,2 млн рублей она узнала после посещения церкви, куда в тот день привезли икону Божией Матери «Троеручица».

«Я уже не ждала, что такое может быть второй раз. Обрадовалась, конечно. Мужу и детям рассказала сразу. Муж вообще относился скептически в первый раз — говорил, что ничего мне не выплатят. А я ему: «Выплатят». Сейчас поверил, конечно. Вот так простой человек может выиграть», — отметила жительница Кубани.

Деньги с выигрыша женщина планирует вложить в строительство собственного дома, о котором она давно мечтала с супругом, сообщает пресс-служба бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея».

Читайте также: житель Кубани потратил 25 рублей на лотерейный билет и выиграл 5 млн рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.