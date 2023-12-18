Жительница Краснодара завоевала титул «Мисс Европа-2023»

Международный конкурс красоты «Мисс Интерконтиненталь-2023» прошел 15 декабря в Шарм-Эль-Шейх в Египте. В нем приняли участие девушки из 65 стран. Россию представляла Дарья Решта из Краснодара.

Краснодарская модель Дарья Решта вошла в топ-5 самых красивых девушек и получила титул «Мисс Европа-2023». Победительницей же конкурса «Мисс Интерконтиненталь-2023» стала представительница Таиланда.

Участницы готовились к конкурсу в течение трех недель. Сообщается, что Дарья Решта в одном из дефиле предстала в образе России и внесла в свой образ элементы, отражающие красу Кубани. Девушка предстала перед зрителями в золотом платье, в стилизованном кокошнике из пшеницы и с букетом из злаков в руках.

Кубанская «Мисс Европа» не собирается останавливаться на достигнутом, и планирует продолжать развиваться в сфере модельного бизнеса. Кроме того, девушка хочет заниматься благотворительностью, пишет «КП Кубань».

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