Жительница Краснодара прошла 100 тыс. шагов по городу за один день

Всего краснодарка прошла 100 тыс. шагов, преодолев путь от Фестивального до аэропорта, парка «Краснодар» и обратно, до начальной точки.

Из дома девушка вышла 30 октября в 4:45 — ее путь начался в Фестивальном микрорайоне. Через Ботанический сад она прошла до Кубанской набережной, после добралась до Городского сада, оттуда — до улицы Ставропольской.

После краснодарка отправилась к аэропорту, прошла через Комсомольский микрорайон, оттуда вернулась на улицу Северную и прошла до парка «Краснодар». Оттуда ее путь лежал в Чистяковскую рощу, до кинотеатра «Аврора» и обратно в Фестивальный. Закончилась прогулка в 23:20.

«Почему я это сделала? Ради интереса. Я не задумывалась об этом, пока не услышала, что кто-то, где-то так ходил, мне стало интересно, а как это будет, а выдержу ли я, а куда именно идти. Я очень люблю свой город, и мне было невероятно интересно изучать его с такой стороны», — написала девушка в соцсетях.

По пути путешественница перегладила всех животных и даже спасла утку, сидящую на дороге.

Читайте также: не только Красная и парк Галицкого — топ-5 мест, где погулять в Краснодаре.