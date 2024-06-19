Жительница Краснодара накопила 173 штрафа на 330 тыс. рублей за нарушения ПДД

В межрайонном отделении по взысканию штрафов ГУ ФССП России по Краснодарскому краю возбудили 173 исполнительных производства о взыскании с водителя Range Rover Sport 330 тыс. рублей штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Судебные приставы установили, что за рулем автомобиля Range Rover Sport по улицам Краснодара ездит брат владелицы автомобиля, а у самой женщины водительских прав нет.

Во всех случаях нарушения зафиксировали камеры дорожного видеоконтроля. Информация о штрафах своевременно поступала в личный кабинет женщины на портале Госуслуг, но оплачивать штрафы хозяйка кроссовера не спешила, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Судебный пристав пришел домой к должнице, однако не застал ее. На следующий день сотрудники ДПС остановили кроссовер на въезде на Тургеневский мост. Прибывший на место судебный пристав предупредил о том, что автомобиль арестуют, если долг не будет погашен. После этого женщина оплатила штраф.

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