Жительница Анапы выиграла 1 млн рублей в грантовом конкурсе Росмолодежи

Призеров назвали во время образовательного заезда «Нас не отменишь» арт-кластера «Таврида.АРТ» в бухте Капсель. Анна Литвинова получила грант на сумму свыше 1 млн рублей — это самый большой размер гранта среди победителей конкурса.

Проект Литвиновой «Взлетка» направлен на помощь молодежи Анапы реализовать творческий потенциал. На выигранные деньги победительница откроет творческую мастерскую-студию, которая послужит местом для «взлета» будущих мастеров-ремесленников.

«Мастерская объединит обучающую платформу и открытую коворкинг-мастерскую, даст возможность обучаться в пяти разных направлениях: гончарном ремесле, кожевенном деле, народно-художественных промыслах, швейном мастерстве и токарном ремесле. Молодые люди смогут здесь совместно работать над своими изделиями, обмениваться опытом и узнавать что-то новое», — отметила министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

На создание собственных проектов участники могли выиграть до 1,5 млн рублей. Конкурс проводят в рамках нацпроекта «Образование». Он поощряет молодые таланты и приобщает их к решению общественно важных задач, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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