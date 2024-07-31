Жители южных регионов России оформили в Сбере ипотеку на 160 млрд рублей

Аналитики Сбера проанализировали тренды рынка ипотеки на Юге России и Северном Кавказе за первые шесть месяцев 2024 года. Жилищные кредиты при поддержке банка получили более 53,5 тысяч семей на общую сумму почти 160 млрд рублей. Льготные программы кредитования остаются самыми востребованными как в сегменте многоквартирного жилья, так и в индивидуальном жилищном строительстве.

«Мы продолжаем помогать жителям Юга России и Северного Кавказа улучшать свои жилищные условия и выгодно инвестировать в недвижимость. Традиционно почти половина от всех выданных розничных займов пришлась на ипотеку. Лидерами среди регионов по числу оформленных в Сбере ипотек стали Краснодарский край, Ростовская область, Чеченская Республика, Ставропольский край и Дагестан. Самой востребованной из госпрограмм стала ипотека для семей с детьми, чуть меньше оформлено кредитов по программе «Господдержка», популярна и ипотека для ИТ-специалистов. Ее преимущественно выбирают жители Южного федерального округа, где быстро растет именно этот сектор экономики. Отмечу также, что средний размер займа по ИТ-ипотеке в среднем на треть выше, чем по другим госпрограммам. Это связано с более высоким уровнем дохода специалистов, занятых в отрасли. Суммарно же за полгода по льготным ставкам в южных регионах России оформили ипотеку на 117 млрд рублей. Это 73% от общей суммы оформленных ипотек и 53% от числа ипотек», — рассказала заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева.

В июне 2024 года запущено и ипотечное кредитование в новых регионах России.

В Донецке клиенты Сбера в конце июня получили первые льготные займы на новостройки. Аналитики отмечают растущий интерес по количеству заявок на получение такой ипотеки и по числу уже выданных займов на покупку недвижимости в ДНР у жителей всех южных регионов страны.

Также 5 июля в Донецкой Народной Республике проведена первая электронная сделка по договору долевого участия через сервис электронной регистрации с применением усиленной квалифицированной электронной подписи клиента и застройщика.