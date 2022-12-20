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Жители ЮМР пожаловались на стаю бродячих собак во дворах в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-yumr-pozhalovalis-na-stayu-brodyachih-sobak-vo-dvorah-v-krasnodare
Видео t.me/krd_tipich_ru

Жильцы многоэтажек на улице Минской рассказали в соцсетях, что стая собак «перекочевала» от школы в их дворы. Животные ходят по детским площадкам и лают по ночам.

Люди обеспокоены, что бродячие собаки могут кого-нибудь покусать, и попросили обратить на это внимание. На эту информацию отреагировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«Специалисты МКУ «УКХиБ» приняли в работу заявку на отлов собак по этому адресу», — говорится в сообщении МЦУ.

Оставить заявку на отлов бродячих собак можно на сайте мэрии Краснодара. В экстренных случаях можно обратиться в ЕДДС по телефону: 050.

Читайте также: собаки напали на местного жителя в одном из районов Армавира. Этот момент попал в обзор камеры наблюдения, а потом видео разошлось по соцсетям. Дальнейшей судьбой пострадавшего сейчас занимается полиция. А владелец собак, на которого указали местные жители, отрицает произошедшее.

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