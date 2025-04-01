Жители Юга рассказали, сколько отложили на поездки на майские

Более 50% южан, планирующих поездку по России или за границу весной или летом, в среднем на одного человека закладывают бюджет от 50 до 300 тыс. руб., следует из опроса ВТБ, который прошел в феврале-марте 2025 года.

Потратить на отдых от 50 тыс. до 100 тыс. руб. планируют 29% опрошенных. В рамки от 100 до 300 тыс. руб. надеются уложиться еще 22% опрошенных. 29% закладывают бюджет 20-50 тыс. руб. А траты свыше 300 тыс. на одного отдыхающего допускает 10% опрошенных – эта доля выше в ЮФО, чем по всей стране.

На майские праздники россияне хотят отдохнуть ближе к дому и к природе, и если с планами на начало мая опрошенные уже определились, то конкретных планов на летний отдых пока нет у трети респондентов. Так, больше половины южан планируют поездки на майские праздники: 21% собирается на дачу, 22% — в путешествие по России, а еще 5% хотят съездить за рубеж. Останется дома 29% опрошенных и 15% будет работать.

«С приближением майских праздников все больше россиян задумываются об отдыхе на даче или путешествии в другие регионы страны, что показывают результаты нашего опроса», – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.