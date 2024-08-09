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Жители центра Краснодара останутся без света 10 августа из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-tsentra-krasnodara-ostanutsya-bez-sveta-10-avgusta-iz-za-planovyh-rabot
Жители центра Краснодара останутся без света 10 августа из-за плановых работ
Фото unsplash.com

Без электроэнергии в субботу на весь день останутся жители улиц Фрунзе, Пашковская, Длинная и Горького.

Так, электричество отключат с 9:00 до 18:00 по адресам:

  • Фрунзе, 105, 107, 111, 117, 135, 137, 158;
  • Пашковская, 9;
  • Длинная, 71, 79;
  • Горького, 49.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-10-72, сообщает ЕДДС Краснодара.

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