Жители станицы под Краснодаром пожаловались на агрессивного алабая

По словам жителей станицы Елизаветинской, уже полгода большой белый алабай выходит гулять на улицу без хозяина, без намордника и нападает на людей и животных.

Так, собака напала на питомца пенсионерки Надежды Зюбановой — пекинеса Умку. По словам женщины, это уже второе нападение алабая.

«В первый раз он впереди перекусил ей лапы. Я ходила в ветлечебницу, мне сказали, что операцию делать нельзя — собака умрет, не выдержит. А в этот раз алабай терзал Умку за задние ножки, грыз ее», — делится жительница станицы Елизаветинской Надежда Зюбанова.

Надежда и ее внучка вызвали участкового, написали заявление. Сотрудники полиции пришли к хозяину алабая. Со съемочной группой «Кубань 24» мужчина разговаривать отказался.

«С собственником проведена разъяснительная работа. Заявительница вправе обратиться в суд с компенсацией причиненного ей ущерба», — сообщает начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

«Этот двор по улице Северной уже стал настоящим домом ужасов для соседей. Сейчас за воротами тишина, собаки не видно. Ближе подойти к калитке мы не рискуем, потому как люди утверждают, что алабай давно научился открывать ее самостоятельно», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Виктория Саввина.

Местные жители неоднократно обращались к хозяину собаки с просьбой установить щеколду на калитку, но он этого так и не сделал. Люди боятся за свои жизни.

«У таких собак не закрыты банальные потребности. Ее не перевоспитать, надо установить щеколду», — отмечает кинолог, специалист по коррекции поведения собак Марина Плахова.

После обращения Надежды в полицию и неоднократных жалоб соседей хозяину алабая придется установить вольер для собаки и задвижку на калитку.