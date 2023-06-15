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Жители Сочи запустили в соцсетях флешмоб ко Дню медицинского работника

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-sochi-zapustili-v-sotssetyah-fleshmob-ko-dnyu-meditsinskogo-rabotnika
Жители Сочи запустили в соцсетях флешмоб ко Дню медицинского работника
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Флешмоб начался с ролика, в котором семейная пара благодарит одного из врачей поликлиники № 4 за профессионализм и заботу.

Другие пациенты заметили и присоединились к словам благодарности, сняв свои ролики и указав хэштег, который ранее использовали авторы первого ролика — #спасибозажизньдоктор.

За несколько дней более 100 жителей разных городов и районов Кубани сняли подобные трогательные видео, в которых благодарят всех знакомых врачей.

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