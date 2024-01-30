Жители Сочи пожаловались на засыпку пруда с краснокнижными черепахами

Неизвестные с помощью спецтехники засыпают водоем, расположенный на улице Искры в микрорайоне Кудепста.

Местные жители рассказали, что в этом пруду обитает множество краснокнижных черепах, а экскаватор заживо засыпает их. По их мнению, работы на этом земельном участке ведутся незаконно.

«По данному факту проводится проверка правоохранительными органами совместно с сотрудниками Минприроды и природохранной прокуратуры», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

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