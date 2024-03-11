Жители Славянского микрорайона в Краснодаре остались без тепла из-за утечки

Аварийное отключение теплоэнергии и горячей воды в западной части краевого центра произошло днем 11 марта.

По подземном трубопроводе произошла утечка. В связи с этим отопление и горячую воду отключили в жилых домах на улицах: Азовской, Красных Партизан и Академика Лукьяненко.

На месте утечки работают 6 сотрудников и 2 единицы техники «Краснодартеплоэнерго». Время восстановления подачи тепла в Славянский микрорайон уточняется, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

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