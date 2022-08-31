Жители Северского района пожаловались на гусениц, падающих с деревьев

Жители Северского района пожаловались на гусениц, падающих с деревьев

В Северском районе на головы местных жителей обильно сыплются гусеницы.

Незваные гости еще и вредят местным садоводам:

— Стоит треск, как они жрут. Это невозможно, конечно. Летят на голову как дождь, ужасно.

Местные жители сообщают, что выносят полчища вредителей из дворов лопатами по несколько раз в день. Не помогает им и травля специальными препаратами. Причина нашествия пока не известна.

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