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Жители Северского района пожаловались на гусениц, падающих с деревьев

Общество
31.08.2022 17:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-severskogo-rajona-pozhalovalis-na-gusenits-padayushhih-s-derevev
Жители Северского района пожаловались на гусениц, падающих с деревьев

В Северском районе на головы местных жителей обильно сыплются гусеницы.

Незваные гости еще и вредят местным садоводам:

— Стоит треск, как они жрут. Это невозможно, конечно. Летят на голову как дождь, ужасно.

Местные жители сообщают, что выносят полчища вредителей из дворов лопатами по несколько раз в день. Не помогает им и травля специальными препаратами. Причина нашествия пока не известна.

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