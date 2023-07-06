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Жители Северского района нашли архивные документы о героях войн на свалке, СК проведет проверку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-severskogo-rajona-nashli-arhivnye-dokumenty-o-geroyah-vojn-na-svalke-sk-provedet-proverku
Жители Северского района нашли архивные документы о героях войн на свалке, СК проведет проверку
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Архивные документы о героях Великой Отечественной и Афганской войн из закрытого военкомата нашли в станице Северской.

Военкомат закрыли в 2019 году. Недавно с его территории отгрузили все документы и вывезли на свалку. Среди мусора местные активисты нашли паспорта, свидетельства о смерти, списки захоронений и фотографии.

По факту инцидента с документами, имеющими историческую значимость, в СУ СК России по Краснодарскому краю организовали процессуальную проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Маслову доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении, сообщает пресс-служба СК России.

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