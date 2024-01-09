Жители России назвали способы вернуться в рабочий режим после праздников

Аналитики сервиса по поиску работы провели опрос и выяснили, как россияне возвращаются в рабочий режим после новогодних праздников.

Согласно результатам исследования, 62% опрошенных предпочитают использовать проверенные методы для успешного возвращения к работе после продолжительного отдыха. Остальные ответили, что этот процесс для них проходит без трудностей и не требует особых практик.

Так, 28% респондентов, чтобы вернуться в рабочий режим после праздников, стараются восстановить привычный график сна и пробуждения. Другие 14% планируют больше общаться и проводить время с коллегами. Придерживаться здорового питания после новогодних праздников намерены 13% опрошенных, еще 12% хотят составлять четкий план задач на первые рабочие дни.

Кроме того, людям помогает настроиться на продуктивный трудовой лад сокращение рабочих часов в первые дни, за это высказались 11% опрошенных. Аналогичное число респондентов с этой целью занимаются уборкой рабочего места, спортом или утренней зарядкой.

Опрос также показал, что для полноценного выхода из праздничного режима россиянам часто требуется убрать новогодние украшения (9%) и прочитать все пропущенные письма и сообщения за время отдыха (7%).

«Для некоторых респондентов лучшей мотивацией к работе становится покупка новых вещей — от ежедневника до делового костюма (4%), использование психических упражнений (4%), а также просмотр мотивационных видео или чтение книг о продуктивности (4%)», — рассказали аналитики.

Всего в опросе приняли участие 10 тыс. человек, сообщает RT.

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