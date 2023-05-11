Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Жители районов «Победа» и «Черемушки» в Армавире 11 мая останутся без горячей воды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-rajonov-pobeda-i-cheremushki-v-armavire-11-maya-ostanutsya-bez-goryachej-vody
Жители районов «Победа» и «Черемушки» в Армавире 11 мая останутся без горячей воды
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В этот день будут проводиться профилактические работы в котельной на улице Островского, 55, а также во втором центральном тепловом пункте на улице Новороссийской, 44 и улице Советской Армии, 33.

Подача горячей воды в этих районах будет отключена до 17:00, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Читайте также: из-за аварии на водопроводе без воды остались 35 населенных пунктов Кущевского района.

Статьи
Гайморит: симптомы, причины, лечение
Гайморит: симптомы, причины, лечение
Синдром Туретта: что это и чем опасно?
Синдром Туретта: что это и чем опасно?
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 мая
Топ-10 продуктов для идеальной кожи
Топ-10 продуктов для идеальной кожи
7 способов не переедать
7 способов не переедать
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях