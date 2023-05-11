Жители районов «Победа» и «Черемушки» в Армавире 11 мая останутся без горячей воды
Общество
11.05.2023 10:30
В этот день будут проводиться профилактические работы в котельной на улице Островского, 55, а также во втором центральном тепловом пункте на улице Новороссийской, 44 и улице Советской Армии, 33.
Подача горячей воды в этих районах будет отключена до 17:00, сообщает пресс-служба администрации Армавира.
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