Жители поселка под Армавиром снова пожаловались на качество водопроводной воды

У жителей поселка Маяк из кранов течет вода цвета морковного сока. Люди жалуются, что ее нельзя пить, а также они не могут нормально искупаться и постирать вещи.

На прошлой неделе вновь забился песком и сломался скважинный насос сельхозпредприятия, которое снабжает поселок водой. Когда из кранов полила непонятная жидкость, в ход пошли народные методы.

«Народный метод фильтрации: техническую воду замораживают, потом ее оттаивают. Осадок падает на дно. Потом снова замораживают. Так уже совсем скоро техническая вода станет обычной питьевой», — сообщает специальный корреспондент Юлия Чернышова.

Рецептов по очистке воды у местных жителей еще много. Их выработали за два десятилетия, пока здесь барахлит водопроводная система. Деньги на ремонт скважинного насоса регулярно собирают всем миром.

«Два раза точно в этом году собирали на ремонт насоса», — делится жительница поселка Маяк Светлана Ночевкина.

Подвоза воды в Маяк нет. Услуга платная, осуществляет ее Курганинский групповой водопровод, сообщили в администрации поселения.

«Поселок Маяк не находится на обслуживании у Курганинского группового водопровода. Он не может на безвозмездной основе возить людям воду. Муниципалитет это сделать не может, потому что нет такой статьи и правового основания», — говорит и. о. главы администрации Приреченского сельского округа Армавира Сергей Клименко.

О проблемах Маяка журналисты «Кубань 24» уже снимали сюжет в апреле этого года. Планировалось, что жителям поможет водопровод, который строят по нацпроекту «Экология». Запустить новую трубу обещали с опережением срока в мае. Но этого не произошло.

«Строители дошли до трассы, потом все это остановилось. Потому что не дают разрешения делать прокол под трассой. Получат ли строители разрешение на этот прокол — мы не знаем», — рассказывает жительница поселка Маяк Лидия Тонова.

В управлении капитального строительства и единого заказчика Армавира на камеру не стали комментировать этот вопрос, но заверили, что им занимаются. Сейчас оформление документов приостановило стройку, но в сроки, установленные контрактом — до декабря 2024 года —, пообещали уложиться.