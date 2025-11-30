Жители почти 30 улиц в Краснодаре останутся без света на весь день 1 декабря

В понедельник в столице Кубани проведут плановые работы на сетях электроснабжения.

В связи с этим в Краснодаре 1 декабря с 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:

Лизы Чайкиной, 1, 1/3, 1/5, 1/15, 2, 4/1, 4/6, 6/1, 8/2, 14, 15, 16, 17;

Бабушкина, 176, 190, 198, 201, 210, 219, 219/1, 233, 237;

40 лет Победы, 35/3, 37/1, 37/2, 37/3;

Кубанская, 32/3, 32/5, 32/7, 42, 45;

Ставропольская, 312, 336;

Ратной Славы, 17, 21, 23;

Минская, 1/1, 9, 46, 63;

Индустриальный проезд, 36;

Красных партизан, 194;

Севастопольская, 51;

Тургенева, 86, 88;

проезд Чекистов, 48;

Харьковская, 30, 81/5;

Светлая, 27;

Норковая, 1;

Гагарина, 18;

Рымникская, 31;

Измаильская, 2, 3, 5;

Комарова, 44, 50;

Геодезическая, 28;

Домбайская, 31;

5-я Линия ПРК, 6;

Фурманова, 1;

6-я Линия ПРК, 79, 81;

Вишняковой, 1/5, 2;

Константиновский переулок, 26, 37;

Петровский переулок, 54.

Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

