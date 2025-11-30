Жители почти 30 улиц в Краснодаре останутся без света на весь день 1 декабря
Общество
30.11.2025 20:13
В понедельник в столице Кубани проведут плановые работы на сетях электроснабжения.
В связи с этим в Краснодаре 1 декабря с 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:
- Лизы Чайкиной, 1, 1/3, 1/5, 1/15, 2, 4/1, 4/6, 6/1, 8/2, 14, 15, 16, 17;
- Бабушкина, 176, 190, 198, 201, 210, 219, 219/1, 233, 237;
- 40 лет Победы, 35/3, 37/1, 37/2, 37/3;
- Кубанская, 32/3, 32/5, 32/7, 42, 45;
- Ставропольская, 312, 336;
- Ратной Славы, 17, 21, 23;
- Минская, 1/1, 9, 46, 63;
- Индустриальный проезд, 36;
- Красных партизан, 194;
- Севастопольская, 51;
- Тургенева, 86, 88;
- проезд Чекистов, 48;
- Харьковская, 30, 81/5;
- Светлая, 27;
- Норковая, 1;
- Гагарина, 18;
- Рымникская, 31;
- Измаильская, 2, 3, 5;
- Комарова, 44, 50;
- Геодезическая, 28;
- Домбайская, 31;
- 5-я Линия ПРК, 6;
- Фурманова, 1;
- 6-я Линия ПРК, 79, 81;
- Вишняковой, 1/5, 2;
- Константиновский переулок, 26, 37;
- Петровский переулок, 54.
Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
