Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жители почти 30 улиц в Краснодаре останутся без света на весь день 1 декабря

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-pochti-30-ulic-v-krasnodare-ostanutsya-bez-sveta-na-ves-den-1-dekabrya
Жители почти 30 улиц в Краснодаре останутся без света на весь день 1 декабря
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В понедельник в столице Кубани проведут плановые работы на сетях электроснабжения.

В связи с этим в Краснодаре 1 декабря с 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:

  • Лизы Чайкиной, 1, 1/3, 1/5, 1/15, 2, 4/1, 4/6, 6/1, 8/2, 14, 15, 16, 17;
  • Бабушкина, 176, 190, 198, 201, 210, 219, 219/1, 233, 237;
  • 40 лет Победы, 35/3, 37/1, 37/2, 37/3;
  • Кубанская, 32/3, 32/5, 32/7, 42, 45;
  • Ставропольская, 312, 336;
  • Ратной Славы, 17, 21, 23;
  • Минская, 1/1, 9, 46, 63;
  • Индустриальный проезд, 36;
  • Красных партизан, 194;
  • Севастопольская, 51;
  • Тургенева, 86, 88;
  • проезд Чекистов, 48;
  • Харьковская, 30, 81/5;
  • Светлая, 27;
  • Норковая, 1;
  • Гагарина, 18;
  • Рымникская, 31;
  • Измаильская, 2, 3, 5;
  • Комарова, 44, 50;
  • Геодезическая, 28;
  • Домбайская, 31;
  • 5-я Линия ПРК, 6;
  • Фурманова, 1;
  • 6-я Линия ПРК, 79, 81;
  • Вишняковой, 1/5, 2;
  • Константиновский переулок, 26, 37;
  • Петровский переулок, 54.

Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: ТЭС «Ударная» за год дала югу России около 3,5 млн МВт/час электроэнергии.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях