Жители новых регионов РФ начнут получать полисы ОМС в феврале

Об этом рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

По его словам, жители новых регионов России (Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей) смогут получить полис ОМС примерно с середины февраля.

При этом в полном объеме система обязательного медицинского страхования на территории новых регионов РФ сможет заработать с 2024 года, сообщает RT.

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