Жители новых регионов РФ начнут получать полисы ОМС в феврале
Общество
19.01.2023 15:21
Об этом рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
По его словам, жители новых регионов России (Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей) смогут получить полис ОМС примерно с середины февраля.
При этом в полном объеме система обязательного медицинского страхования на территории новых регионов РФ сможет заработать с 2024 года, сообщает RT.
Читайте также: жители Кубани теперь могут оформить электронный полис ОМС через «Госуслуги». При его наличии бумажный или пластиковый вариант документа носить с собой не нужно. Достаточно будет показать электронный полис на экране смартфона.
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