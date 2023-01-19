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Жители новых регионов РФ начнут получать полисы ОМС в феврале

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-novyh-regionov-rf-nachnut-poluchat-polisy-oms-v-fevrale
Жители новых регионов РФ начнут получать полисы ОМС в феврале
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

По его словам, жители новых регионов России (Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей) смогут получить полис ОМС примерно с середины февраля.

При этом в полном объеме система обязательного медицинского страхования на территории новых регионов РФ сможет заработать с 2024 года, сообщает RT.

Читайте также: жители Кубани теперь могут оформить электронный полис ОМС через «Госуслуги». При его наличии бумажный или пластиковый вариант документа носить с собой не нужно. Достаточно будет показать электронный полис на экране смартфона.

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