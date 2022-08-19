Жители Новороссийска пожаловались на нашествие гусениц
Общество
19.08.2022 08:20
Насекомые атаковали растительность и уничтожают все, до чего могут дотянуться, рассказали местные жители в соцсетях.
Горожане переживают, что пока гусеницы превратятся в изящных бабочек, зелень в городе значительно поредеет.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в соцсетях жители хутора Новый рассказали, что гусеницы в течение нескольких дней заполонили все на улице.
Популярные новости
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- Гордума Краснодара 19 августа рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра Андрея Алексеенко
- Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, слышны взрывы
- В Краснодаре пенсионерка передала заключенному в СИЗО накачанные наркотиками апельсины