Жители Новороссийска пожаловались на нашествие гусениц

Жители Новороссийска пожаловались на нашествие гусениц

Насекомые атаковали растительность и уничтожают все, до чего могут дотянуться, рассказали местные жители в соцсетях.

Горожане переживают, что пока гусеницы превратятся в изящных бабочек, зелень в городе значительно поредеет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в соцсетях жители хутора Новый рассказали, что гусеницы в течение нескольких дней заполонили все на улице.