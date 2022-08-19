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Жители Новороссийска пожаловались на нашествие гусениц

Общество
19.08.2022 08:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-novorossijska-pozhalovalis-na-nashestvie-gusenits
Жители Новороссийска пожаловались на нашествие гусениц

Насекомые атаковали растительность и уничтожают все, до чего могут дотянуться, рассказали местные жители в соцсетях.

Горожане переживают, что пока гусеницы превратятся в изящных бабочек, зелень в городе значительно поредеет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в соцсетях жители хутора Новый рассказали, что гусеницы в течение нескольких дней заполонили все на улице.

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