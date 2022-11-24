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Жители Новороссийска открыли производственный цех по изготовлению печей и крюков

Общество
24.11.2022 18:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-novorossijska-otkryli-proizvodstvennyj-tseh-po-izgotovleniyu-pechej-i-kryukov
Видео канала «Кубань 24»

Жители Новороссийска решили помочь фронту. Они самостоятельно изготавливают печи для обогрева солдат и приготовления пищи, а также саперные кошки, которые необходимы военным для разминирования.

Все это изготавливают 12 сварщиков, сборщиков и маляров. Они объединились, и за три дня сумели открыть производственный цех.

Доставка готовых товаров, закупка оборудования и другие необходимые материалы — все это за счет самих мастеров и их близких.

«Это все для победы. Ни коммерческого, никакого экономического эффекта мы не преследуем. Очень много приезжает с Анапы, Краснодара матерей, отцов — они забирают и отправляют сыновьям. Много отправили в различные военные части», — рассказал руководитель гуманитарного производственного цеха «Рубеж» Геннадий Архангельский.

Работают круглые сутки. За четыре месяца работы из цеха в ДНР, Запорожье и Херсонскую область уехало уже более 3 тыс. печей и саперных кошек. Количество необходимого гуманитарного груза им сообщают сами военные. Уже в декабре новороссийцы планируют открыть второй цех, в котором будут разрабатывать оборудование для бронирования военных машин.

О неравнодушных активистах из города-героя редакция программы «Факты» узнала благодаря народным корреспондентам. Если у вас тоже есть интересные, полезные, необычные видео, присылайте на WhatsApp: +7 (918) 120-60-00.

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