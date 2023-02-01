Жители Новороссийска нашли на Маркотхском хребте окаменелости со дна древнего океана Тетис
Общество
01.02.2023 21:04
Фотографии находок новороссийцы опубликовали в соцсетях. Местные жители задались вопросом, что это за окаменелости и откуда они появились на хребте.
Научный сотрудник новороссийского исторического музея-заповедника Михаил Лучкин рассказал, что на фото — отпечатки водорослей со дна древнего океана Тетис. По его словам, подобные объекты находят довольно часто.
«Это отпечатки древних растений, скорее всего, водорослей, населявших миллионы лет назад мелководье древнего океана Тетис. Черное море — один из его наследников», — цитирует Михаила Лучкина «Наша газета Новороссийск».
Океан Тетис существовал в эпоху мезозоя между континентами Гондвана и Лавразия. Он распался 5–7 млн лет назад. Наследники океана — Черное, Средиземное и Каспийское моря.
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