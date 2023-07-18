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Жители Музыкального микрорайона в Краснодаре остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-muzykalnogo-mikrorajona-v-krasnodare-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-3
Жители Музыкального микрорайона в Краснодаре остались без света из-за аварии
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе случилось около полудня 18 июля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «РИП-317» и 4 трансформаторные подстанции. В результате аварии без света остались жители четырех улиц: Рахманинова, Дунаевского, Прокофьева и Московская.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в Музыкальный микрорайон уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

12:40 Авария устранена. Все потребители запитаны.

Читайте также: сразу в трех районах Краснодарского края 18 июля ограничат электроснабжение.

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