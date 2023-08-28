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Жители Ленинградского района сообщили об оглушительном звуке в небе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-leningradskogo-rajona-soobshhili-ob-oglushitelnom-zvuke-v-nebe
Жители Ленинградского района сообщили об оглушительном звуке в небе
Фото unsplash.com

Об этом утром 28 августа рассказал глава муниципалитета Юрий Шулико.

После 9:00 жители разных населенных пунктов Ленинградского района услышали оглушительный звук в небе. Из-за него многие оказались взволнованы.

«Я тоже слышал этот грохот. Понятно, что сейчас любой непонятный звук может взволновать и напугать. Хочу всех заверить, что никаких происшествий на территории муниципалитета не произошло», — написал Шулико в Telegram.

Он добавил, что поводов для волнений у жителей Ленинградского района нет. В муниципалитете все спокойно.

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