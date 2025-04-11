Жители Кубани могут принять участие во всероссийском космическом диктанте

Это просветительская акция ежегодно проходит в День космонавтики в очном и онлайн-форматах.

Чтобы проверить свои знания в режиме онлайн, необходимо 12 апреля в 10:00 открыть специальную электронную анкету с любого цифрового устройства, подключенного к интернету. Работа состоит из 30 вопросов, охватывающих разные сферы космических знаний.

В этом году автор и ведущий диктанта — летчик-космонавт, Герой России, президент центра «Космонавтика и авиация» Федор Юрчихин. Все участники получат сертификаты, лучшие — памятные подарки.

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