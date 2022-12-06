Жители Кубани могут принять участие в онлайн-марафоне от Фонда президентских грантов
Общество
06.12.2022 18:00
К участию в главном онлайн-марафоне 2023 года от Фонда президентских грантов приглашают всех, кто занимается разработкой проектов. Он состоится с 11 января по 3 марта.
Участникам онлайн-марафона предстоит пройти семь недель разработки нового проекта, индивидуальное изучение курса по социальному проектированию и шесть групповых онлайн-встреч с тренером.
Для участия в онлайн-марафоне нужно пройти первый модуль онлайн-курса Фонда по социальному проектированию, выполнив все практические занятия и тест. В конце модуля откроется доступ к анкете. Ее необходимо заполнить.
Узнать более подробную информацию о мероприятии можно по ссылке. Заявки на участие можно подать до 19 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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