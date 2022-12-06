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Жители Кубани могут принять участие в онлайн-марафоне от Фонда президентских грантов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-kubani-mogut-prinyat-uchastie-v-onlajn-marafone-ot-fonda-prezidentskih-grantov
Жители Кубани могут принять участие в онлайн-марафоне от Фонда президентских грантов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

К участию в главном онлайн-марафоне 2023 года от Фонда президентских грантов приглашают всех, кто занимается разработкой проектов. Он состоится с 11 января по 3 марта.

Участникам онлайн-марафона предстоит пройти семь недель разработки нового проекта, индивидуальное изучение курса по социальному проектированию и шесть групповых онлайн-встреч с тренером.

Для участия в онлайн-марафоне нужно пройти первый модуль онлайн-курса Фонда по социальному проектированию, выполнив все практические занятия и тест. В конце модуля откроется доступ к анкете. Ее необходимо заполнить.

Узнать более подробную информацию о мероприятии можно по ссылке. Заявки на участие можно подать до 19 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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