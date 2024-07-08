Жители Краснодарского края второй день жалуются на сбои в работе WhatsApp

Неполадки в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) фиксируют второй день.

Сервис «Сбой.РФ» уже зарегистрировал более 2,8 тыс. жалоб на работу приложения, наибольшая часть из которых приходится на Краснодарский край — 58%. Из Дагестана поступило 10% обращений, из Москвы — 6%. В сервисе «Сбой.РФ» отметили, что проблемы могут возникнуть в результате аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной.

Днем ранее число обращений на сбои в работе сервиса достигло 8 тыс. На сбои жаловались жители Краснодарского края (60%), Дагестана (11%), Волгоградской области и Москвы (по 6%), пишет «Коммерсантъ».

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