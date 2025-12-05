Жители Краснодарского края увлеклись созданием миров из пряжи

Пользователи в регионе все чаще используют нейросети не только для работы, учебы или повседневных задач. Сейчас в тренде стилизация людей, брендов и целых городов под мягкий текстильный мир, будто сотканный из пряжи.

В ноябре, по данным обезличенных данных в сети МегаФона, трафик на эти платформы вырос в Краснодарском крае в 4,5 раза по сравнению с октябрем.

Особенно «вязать» пользователи любят в конце недели. Самым активным днем для использования нейросетей обычно становилась пятница. В этот день объем информации превышает среднедневные значения в 2,5 раза.

Основную часть аудитории ИИ составляют люди до 25 лет. А главные творцы цифрового уюта — девушки.

