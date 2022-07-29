Жители Краснодарского края смогут увидеть пик активности метеорного потока
Общество
29.07.2022 09:11
Ожидается, что в пик активности звездопада Южные дельта-Аквариды — в ночь на 30 июля — будет видно до 16 метеоров в час.
Поскольку сейчас новолуние, свет спутника Земли не помешает наблюдению за небом. Звездопад продлится до 23 августа.
Наилучшим временем для наблюдения «падающих звезд» станут предрассветные часы.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», звездопад Южные дельта-Аквариды начнется вечером 12 июля.
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