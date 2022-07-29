Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Жители Краснодарского края смогут увидеть пик активности метеорного потока

Общество
29.07.2022 09:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodarskogo-kraya-smogut-uvidet-pik-aktivnosti-meteornogo-potoka
Видео канала «Кубань 24»

Ожидается, что в пик активности звездопада Южные дельта-Аквариды —  в ночь на 30 июля — будет видно до 16 метеоров в час.

Поскольку сейчас новолуние, свет спутника Земли не помешает наблюдению за небом. Звездопад продлится до 23 августа.

Наилучшим временем для наблюдения «падающих звезд» станут предрассветные часы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», звездопад Южные дельта-Аквариды начнется вечером 12 июля.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как в Краснодарском крае изменятся платежки за газ с 1 августа 2022 года
  2. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  3. Директор парка «Тайган» в Крыму получил 2 года колонии за нападение тигра на годовалого ребенка
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. В Краснодаре из-за массового ДТП с трамваем остановилось движение транспорта по улице Московской
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Туапсинском районе выявили более 40 территорий, отведенных под незаконное строительство
В Туапсинском районе выявили более 40 территорий, отведенных под незаконное строительство
В Краснодаре из-за массового ДТП с трамваем остановилось движение транспорта по улице Московской
В Краснодаре из-за массового ДТП с трамваем остановилось движение транспорта по улице Московской
Пришел антициклон: в Краснодарский край с 29 июля вернется жара
Пришел антициклон: в Краснодарский край с 29 июля вернется жара
Эпицентр придется на Лазаревский район: жителей Сочи предупредили о продолжении ливней
Эпицентр придется на Лазаревский район: жителей Сочи предупредили о продолжении ливней
В Сочи обнаружили тело пропавшего в поселке Дагомыс 21-летнего парня
В Сочи обнаружили тело пропавшего в поселке Дагомыс 21-летнего парня
Прямой эфир
Мы в соцсетях