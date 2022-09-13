Жители Краснодарского края приняли участие в флешмобе #КубаньмояИстория

Видео канала «Кубань 24»

Кубань меняет судьбы, соединяет сердца и открывает новые имена, которые внесли весомый вклад в развитие региона. И это факт не из книг, а из жизни самих кубанцев.

Всю неделю жители края активно принимали участие в акции «Кубань — моя история». Ее в честь юбилея края запустил губернатор Вениамин Кондратьев. Особенно впечатлил флешмоб школьников. Они присылали фото и видео с рассказами о предках, их подвигах и достижениях. Например, Ольга Бондарь рассказала о своем дедушке — виноделе Иване Бондаре. Он личность известная. Гордость не только семьи, но и всего края. Сегодня его дело успешно продолжают дети.

Семиклассник Максим Гуляев подготовил целый девятиминутный доклад об истории края, значимых личностях и о своей семье. А восьмиклассница Лилия Лисицина рассказала и вовсе загадочную историю о переселении своих предков на Кубань.

Все рассказы участников акции можно найти под хештегом #КубаньмояИстория на страницах официальных соцсетей.

«Спасибо всем жителям края, кто поучаствовал во флешмобе #КубаньмояИстория. Вы прислали огромное количество фотографий и интересных историй о себе, своей семье и близких людях. Я уверен, всех нас объединяет одно — любовь к нашей малой Родине, к нашей родной Кубани», — написал губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram.