Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Жители Краснодарского края приняли участие в флешмобе #КубаньмояИстория

Общество
13.09.2022 21:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodarskogo-kraya-prinyali-uchastie-v-fleshmobe-kubanmoyaistoriya
Видео канала «Кубань 24»

Кубань меняет судьбы, соединяет сердца и открывает новые имена, которые внесли весомый вклад в развитие региона. И это факт не из книг, а из жизни самих кубанцев.

Всю неделю жители края активно принимали участие в акции «Кубань — моя история». Ее в честь юбилея края запустил губернатор Вениамин Кондратьев. Особенно впечатлил флешмоб школьников. Они присылали фото и видео с рассказами о предках, их подвигах и достижениях. Например, Ольга Бондарь рассказала о своем дедушке — виноделе Иване Бондаре. Он личность известная. Гордость не только семьи, но и всего края. Сегодня его дело успешно продолжают дети.

Семиклассник Максим Гуляев подготовил целый девятиминутный доклад об истории края, значимых личностях и о своей семье. А восьмиклассница Лилия Лисицина рассказала и вовсе загадочную историю о переселении своих предков на Кубань.

Все рассказы участников акции можно найти под хештегом #КубаньмояИстория на страницах официальных соцсетей.

«Спасибо всем жителям края, кто поучаствовал во флешмобе #КубаньмояИстория. Вы прислали огромное количество фотографий и интересных историй о себе, своей семье и близких людях. Я уверен, всех нас объединяет одно — любовь к нашей малой Родине, к нашей родной Кубани», — написал губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Краснодар накрыло облако дыма, жители жалуются на сильный запах гари
Краснодар накрыло облако дыма, жители жалуются на сильный запах гари
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Краснодарском крае произошел пожар в ангаре с сеном на площади 4 тыс. кв. метров
В Краснодарском крае произошел пожар в ангаре с сеном на площади 4 тыс. кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. 85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
  2. Космонавты МКС с орбиты поздравили Краснодарский край с 85-летием
  3. Специалисты парка «Южные культуры» заставили размножаться редкую магнолию Карпуна
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Суд отказал компании Галицкого в регистрации винного бренда
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях