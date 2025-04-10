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Оператор оценил популярность технологии Voice over LTE (VoLTE), позволяющей совершать голосовые вызовы в сетях четвертого поколения, среди клиентов Краснодарского края и Республики Адыгеи. Компания определила количество абонентов, использующих сервис, а также проанализировала объемы голосового трафика в 4G.

Т2 проанализировала динамику использования Voice over LTE абонентами в Краснодарском крае и Республике Адыгее. Оператор внедрил технологию в регионах в октябре 2024 года. С момента запуска сервиса «голос» планомерно мигрирует в 4G: только с начала текущего года VoLTE-трафик на сетях Т2 вырос на 6 п.п. и составил 45%.

На начало апреля 2025 года объем разговоров в 4G-сетях превысил аналогичный показатель в 2G в 2,2 раза. При этом после развертывания VoLTE в сетях третьего поколения количество выговоренных минут сократилось на 44%, в сетях второго поколения – на 29%. Среднемесячное количество выговоренных в 4G минут составило более 136 млн.

VoLTE обеспечивает моментальное соединение с собеседником, передачу голоса в высоком качестве, минимизацию рисков обрыва разговора и медленный расход ресурса аккумулятора. В зоне покрытия 4G технология подключается автоматически или при активации соответствующих настроек в меню смартфона. Также благодаря сервису абоненты могут пользоваться мобильным интернетом во время разговора, не теряя ни в качестве связи, ни в загрузке данных. За почти полгода работы технологии ее смог оценить каждый второй клиент Т2 в регионах.

Елена Яковлева, директор краснодарского филиала Т2:

«Активный рост пользователей Voice over LTE в Краснодарском крае и Адыгее показал, что нашим клиентам необходимо всегда оставаться в сети, даже в момент общения по телефону. Абоненты уже успели оценить возможность параллельного использования цифровых и голосовых сервисов, а также кристальное качество передачи голоса при общении с собеседниками. При этом важно, что VoLTE не влияет на стоимость услуг компании: сервис тарифицируется как голосовой трафик и не расходует мобильный интернет».

Технология передачи голосового трафика через LTE (VoLTE) запущена во всех 70 регионах присутствия Т2.

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