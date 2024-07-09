Жители Краснодара жалуются на высокую температуру в общественном транспорте

Жители Краснодара жалуются, что в трамваях, автобусах и пригородных электричках не работают кондиционеры. Из-за этого в жару невозможно ездить в общественном транспорте.

Ведущий телеканала «Кубань 24» Вячеслав Аракелов уже два года пользуется пригородными электричками. По его словам, дорога до работы на таком транспорте занимает всего 20 минут, а проезд — дешевый. Однако это все его плюсы.

«Только что вышел из электрички. Температура на улице такая же, как и внутри электропоезда. Не спасает даже вода — она стала такой же теплой», — говорит Аракелов.

«В течение дня электротранспорт сильно нагревается. Уже в обед здесь тяжело дышать, кружится голова. Чтобы не упасть в обморок, некоторые пассажиры идут на маленькие хитрости и едут в тамбуре электрички. Попробуем этот способ лично, здесь и правда немного прохладнее», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Анастасия Назаренко.

Жарко и в транспорте частных перевозчиков. Согласно договору, который они заключили с мэрией Краснодара, в городских новых автобусах и маршрутах должны работать кондиционеры. За нарушение — штраф порядка 20 тыс. рублей. Исключение только для старого автопарка. Однако без системы климат-контроля ездят большинство автомобилей.

В КТТУ современные машины закупают постоянно. Но за счет обновления растет и цена на проезд. Так, в прошлом году она поднялась до 40 рублей.

«Если брать трамваи, их у нас 289 единиц. Из них оборудованы кондиционерами 104, и это составляет 36%. Когда закупается новый подвижной состав, в техническом задании прописывается требование к оборудованию — обязательно с кондиционерами», — объясняет главный инженер МУП «КТТУ» Геннадий Фролов.

Комфортнее всего летом ездить в такси, так как большинство легковушек оснащены кондиционерами. Но цена за проезд по городу сильно выросла.

«Подорожание цен на такси всегда связано с тем, что растут цены на расходники, либо использование самого автомобиля. В данном случае подорожали запчасти и бензин. А еще пришло лето, а это — кондиционеры. Соответственно, расход автомобиля увеличивается», — объясняет таксист, блогер Константин Манукьян.

По нормам СанПин, разница температуры в машине и на улице не должна превышать 10 градусов. В случаях нарушений краснодарцы могут обратиться на круглосуточную горячую линию городского департамента транспорта по номерам: 8 (861) 218-99-18, +7 (903) 412-01-01.