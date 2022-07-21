Жители Краснодара смогут обменяться комнатными растениями в рамках акции «Зеленая суббота»

Видео канала «Кубань 24»

Ее проведут 23 июля во дворе Молодежного центра с 10:00 до 15:00.

Перед передачей растения нужно полить и подписать для новых владельцев. Помимо этого, на мероприятии можно обменяться предметами интерьера и посудой. Однако мебель должна быть негабаритной, к примеру, журнальные столики или стулья. Сюда же можно приносить обувь и одежду, чтобы передать в дар. Все вещи должны быть в хорошем состоянии.

Такая практика обмена, сообщили организаторы, продвигает культуру осознанного потребления и помогает решать проблему перепроизводства.

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